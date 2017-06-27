В Госдуме предложили вернуть в школы политинформацию

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Госдуме предложили включить в школьную программу дисциплину, разъясняющую ключевые российские и мировые события. Соответствующее обращение на имя главы Минобрнауки Ольги Васильевой подготовил депутат Владимир Сысоев, сообщает RT.

Курс "политинформации" предлагается включить в программу предмета "Обществознания". При этом оценки по новой дисциплине школьникам выставлять не будут.

По словам Сысоева, подростки в России проявляют интерес к политике и стараются участвовать в политической жизни страны, однако черпают знания через ненадежные, а часто и "провокационные" интернет-источники.

"Я считаю, что молодежью нужно заниматься и элементарные знания о политической обстановки они должны получать в школе", — добавил депутат.