Тюменская школьница едет на международную химическую олимпиаду

ТЮМЕНЬ, 27 июн — РИА Новости. Тюменская школьница Екатерина Жигилева в составе сборной России оправится на 49 международную химическую олимпиаду (IChO). В этом году престижные состязания пройдут в Таиланде с 6 по 15 июля, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"В апреле Екатерина Жигилева в составе сборной России стала победителем 51-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Ранее тюменка стала победительницей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 2017 года, а в региональном туре была лучшей не только по химии, но еще по экологии и призером — по биологии", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вместе с Екатериной Жигилевой в состав сборной России вошли Руслан Котляров из Казани и москвичи Александр Жигалин и Кирилл Козлов. Руководить командой будут Илья Глебов, Александр Белов и Леонид Ромашов. Отбор в состав команды проходил на учебно-тренировочных сборах, которые завершились на минувшей неделе на химическом факультете МГУ.

По словам губернатора Владимира Якушева, за каждым подобным достижением тюменских школьников стоит огромная кропотливая работа.

"В первую очередь — это заслуга самих участников, которые неустанно трудятся, совершенствуют свое мастерство, закаляют волю и характер. Важным фактором успеха является и поддержка педагогов, наставников, родителей. Тюменская область стремится сформировать среду, в которой будут проявляться и побеждать талантливые люди", — сказал глава региона.

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