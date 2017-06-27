РЖД уточнили информацию по планам строительства ж/д объектов в Новой Москве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. РЖД уточнили информацию по планам строительства железнодорожных объектов в Новой Москве, следует из комментария компании.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин ранее сообщил в интервью изданию m24.ru, что в Троицком и Новомосковском административном округах (ТиНАО) на Киевском и Курском направлениях построят два новых железнодорожных вокзала.

"С правительством Москвы компания реализует ряд совместных проектов. В частности, для адаптации инфраструктуры к потребностям пассажиров районов Новой Москвы на Киевском направлении планируется построить остановочный пункт Санино. В рамках строительства четвертого пути на направлении Люблино-Подольск будет построена платформа Старосырово", — сообщили РИА Новости в РЖД во вторник.

РЖД, отметили в компании, много внимания уделяет развитию пассажирской инфраструктуры и тесно взаимодействует с регионами, в том числе и в этом направлении.