При мединституте Мордовского госуниверситета открыт центр подготовки врачей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Аккредитационно-симуляционный центр, в котором смогут проходить обучение студенты и повышать квалификацию практикующие специалисты, открылся на базе медицинского института Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева, сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"То, что создано здесь — это большой прорыв в практическом обучении специалистов медицинской отрасли. В последние годы в Мордовии проведена большая работа по укреплению ресурсной базы здравоохранения, созданию современных медицинских центров. Завершено формирование трёхуровневой системы. За 5 лет построены 55 объектов здравоохранения, отремонтированы более 100 лечебных корпусов больниц и поликлиник. Закуплены более 1600 единиц оборудования", — сказал врио главы республики Владимир Волков на церемонии открытия центра.

В пресс-службе уточнили, что региональный аккредитационно-симуляционный центр будет решать несколько задач. Ежегодно там будут проходить обучение сотни студентов. Повысить свою квалификацию смогут врачи интернатуры, ординатуры, практикующие специалисты. Кроме того, будет организована переподготовка медицинских работников из районов республики. Возможности центра будут также использоваться для проведения научных исследований, постдипломной подготовки врачей.

На создание центра направлены 46 миллионов рублей, из них почти 20 миллионов рублей пошли на приобретение оборудования. В центре десятки роботов, новейших тренажеров и виртуальных симуляторов. Студенты всех специальностей смогут получить в центре комплекс необходимых навыков, стать настоящими профессионалами.

По информации пресс-службы, в медицинском институте Волков также принял участие в работе "круглого стола", на котором обсуждались вопросы подготовки медицинских кадров. Врио главы Мордовии поставил перед Минздравом региона задачу активнее направлять врачей республики на стажировки в ведущие медицинские центры мира, а также усилить работу по созданию собственных научных клинических школ.

Кроме того, Волков посетил факультет биотехнологии и биологии и стройплощадку нового 10-этажного студенческого общежития на 600 мест. Общежитие будет задействовано в дни проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сдача объекта запланирована на декабрь этого года.

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