Численность отрядов полиции в городах-курортах Крыма увеличили почти вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Численность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах и местах массового отдыха Крыма увеличена почти вдвое в целях противодействия терроризму и экстремизму, сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

"Усилен контроль за состоянием антитеррористической защищенности объектов туристического кластера Крымского полуострова, приняты меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Почти вдвое увеличена плотность патрульно-постовых отрядов в городах-курортах, местах массового отдыха. За детскими оздоровительными учреждениями закреплены сотрудники полиции", — сказал Патрушев.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>