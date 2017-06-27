Патрушев назвал общественно-политическую ситуацию в Крыму стабильной

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Общественно-политическая и криминогенная обстановка в Крыму в целом стабильна, положительный тренд наблюдается в экономике и социальной сфере, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна. Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере", — сообщил Патрушев на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, которое проходит в Симферополе.

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