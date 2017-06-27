Жители аварийного дома в Ижевске ждут приезда Путина

УФА, 27 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. Жители аварийного дома в Ижевске, о котором стало известно после обращения местной жительницы к президенту во время "прямой линии", ждут, что Владимир Путин при визите в республику заедет и к ним.

В ходе "прямой линии" жительница Ижевска Анастасия Вотинцева пожаловалась Путину, что дом, в котором живет ее семья, признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Президент пообещал лично приехать к женщине.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в среду Путин посетит концерн "Калашников" в Ижевске и примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками — победителями научно-технических конкурсов и соревнований. Также глава государства ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения "Ижевского электромеханического завода "Купол".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин в Ижевске побывает и в ветхом жилье, на которое жаловалась горожанка, а также встретится с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Бречаловым.

Как рассказала РИА Новости сама Вотинцева, вопрос расселения ее дома еще никто не решил. "Но надеемся, что после визита Путина местные власти, наконец, найдут способ нам помочь. Президента ждем и, скорее всего, он к нам приедет, потому что здесь в срочном порядке проложили асфальтовую дорожку к нашему бараку, заделали несколько дыр на стенах и на проваливающее крыльцо положили свежую фанеру", — рассказала она.

Женщина добавила, что после того как стала "известной", к ней за помощью начали обращаться люди из разных регионов. "Ко мне приходят жители Ижевска, из районов Удмуртии, приезжали из Казани, Нефтекамска, Краснодара. Они приносят письма и обращения к президенту в надежде, что я при встрече смогу их передать Путину. Эта кипа писем у меня на руках, и при возможности я передам их главе государства", — добавила Вотинцева,

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >> добавив, что просьбы касаются не только аварийных домов.