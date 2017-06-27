Директор музея "Исаакиевский собор" отказался от встречи с депутатами ЗакСа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Новый директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров отказался от запланированной встречи с депутатами трех фракций законодательного собрания Петербурга, выступающими против возможной передачи собора Русской православной церкви, сообщил РИА Новости депутат Максим Резник.

Мудров отправил депутатам письмо, в котором сообщил, что не может встретиться с парламентариями из-за встречи с иногородними представителями. Также в письме директор предложил встретиться для обсуждения работы музея со своими заместителями.

"Он отказался от встречи, пояснив, что у него встреча с иногородними представителями. То есть это мероприятие оказалось важнее, чем встреча с представителями петербуржцев? Это показательно", — сказал Резник.

По его словам, встречи с заместителями директора музея депутатам не интересны, так как их аспекты деятельности парламентариям известны. Резник добавил, что депутаты пока не будут добиваться назначения даты новой встречи с Мудровым. "Сейчас каникулы, а потом посмотрим", — сказал депутат.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.

Мудров в интервью на телеканале "Россия 24" в июне сообщал, что пока музей продолжит работу с Русской православной церковью в рамках ранее заключенного соглашения, предусматривающего проведение служб дважды в день.