Директор музея "Исаакиевский собор" отказался от встречи с депутатами ЗакСа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Новый директор государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров отказался от запланированной встречи с депутатами трех фракций законодательного собрания Петербурга, выступающими против возможной передачи собора Русской православной церкви, сообщил РИА Новости депутат Максим Резник.
Мудров отправил депутатам письмо, в котором сообщил, что не может встретиться с парламентариями из-за встречи с иногородними представителями. Также в письме директор предложил встретиться для обсуждения работы музея со своими заместителями.
"Он отказался от встречи, пояснив, что у него встреча с иногородними представителями. То есть это мероприятие оказалось важнее, чем встреча с представителями петербуржцев? Это показательно", — сказал Резник.
По его словам, встречи с заместителями директора музея депутатам не интересны, так как их аспекты деятельности парламентариям известны. Резник добавил, что депутаты пока не будут добиваться назначения даты новой встречи с Мудровым. "Сейчас каникулы, а потом посмотрим", — сказал депутат.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.
Мудров в интервью на телеканале "Россия 24" в июне сообщал, что пока музей продолжит работу с Русской православной церковью в рамках ранее заключенного соглашения, предусматривающего проведение служб дважды в день.
Царские врата Исаакиевского собора. В главном алтаре находится нетрадиционный для убранства православного храма витраж "Воскресение Христа".
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень. Слева на фото - мозаика "Рождество Богородицы".
Главный иконостас и царские врата Исаакиевского собора. В соответствии с церковными канонами прямо над Царскими вратами находится икона "Тайная вечеря".
Макет Исаакиевского собора является одним из экспонатов музейного комплекса.
Особо чтимая святыня собора – икона "Богоматерь Тихвинская". Она является списком XVIII века с древней иконы.
Парадную арку над царскими вратами Исаакиевского собора венчает скульптурная группа "Христос во славе" Клодта, воплощающая канонический образ Иисуса Христа.
Туристы у иконы с изображением святого Исаакия Далматского. В честь этого небесного покровителя Петра I (царь родился в день памяти этого преподобного) и был возведен храм.
Все иконы главного иконостаса Исаакиевского собора выполнены в технике мозаики.
Макет лесов, которые были сооружены во время строительства для установки колонн Исаакиевского собора.
Главный иконостас собора украшают малахитовые и лазуритовые колонны.
Бюст французского архитектора Огюста Монферрана, по проекту которого был возведен Исаакиевский собор.
Внутри собора более 350 произведений представляют собой уникальный ансамбль монументально-декоративной пластики XIX века.
Убранство Исаакиевского собора украшают 62 мозаики общей площадью более 500 квадратных метров. На фото - мозаика с изображением апостола Петра.
Во время отделочных работ на создание интерьеров храма пошло около 400 килограммов золота, 16 тонн малахита, 500 килограмм лазурита и тысяча тонн бронзы.
Более ста стенных росписей и 52 картины на холсте для собора создавали крупнейшие представители русской академической школы того времени, среди которых Федор Бруни, Карл и Федор Брюлловы, Тимофей Нефф.