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Общество

ХМАО работает над проектом к 825-летию образования первых княжеств Югры

12:1127.06.2017
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск. Архивное фотоГород Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июн — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа совместно с историками и представителями общественности работают над просветительским проектом "Многовековая Югра", который посвящен 825-летию со времени формирования первых государственных образований на территории округа, сообщила РИА Новости Оксана Макеева, руководитель межведомственной рабочей группы по реализации проекта.

В конце прошлого года, выступая с ежегодным обращением к жителям автономного округа, губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что, история региона насчитывает 86 лет, если ограничиться хронологическими рамками автономии, однако при этом ведет отсчет от 1193 года, если говорить о времени возникновения первых югорских княжеств.

"В 2018 году исполнится 825 лет со времени их возникновения. Дата, в отношении которой у наших историков, краеведов, работников культуры и искусства — большие и амбициозные планы. Поддержу их и объявлю о проекте "Многовековая Югра". Он предполагает подготовку и издание нового учебника истории Югры, организацию серии археологических, культурологических и антропологических исследований на территории нашего округа", — заявила Наталья Комарова.

По словам директора центра "Открытый регион", руководителя межведомственной рабочей группы Оксаны Макеевой, ученые сходятся во мнении, что в истории Югры на сегодняшний день существуют серьезные пробелы, требующие фундаментальных академических исследований, и масштабный проект "Многовековая Югра" призван ответить на ряд вопросов.

"Знаменитая рукопись "Повесть временных лет", датируемая 1096 годом, содержит факт первого упоминания Югры. Однако "Новгородская первая летопись младшего извода" в 1193 году уже повествует о полновесных югорских княжествах", — рассказывает Оксана Макеева, уточняя, что мнения ученых автономного округа разделились в формулировках исторического факта.

Так, одна группа ученых считает, что 1193 год — начало формирования государственности на территории нынешнего автономного округа путем образования югорских княжеств, другая группа ученых считает, что 1193 год — вхождение Югры в состав древнерусского государства.

Один из членов межведомственной группы, кандидат исторических наук, доцент, заведующий научно-исследовательским отделом истории, археологии и этнологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Михаил Ершов считает, в свою очередь, что озвучиваемые даты — условные.

"Югра существовала и до этой поры. Здесь были разные народы, здесь была богатейшая фольклорная традиция и здесь была определенная организация общества", — отмечает ученый.

По его мнению, необходимость в проекте наподобие "Многовековой Югры" сложилась в регионе давно. Жители автономного округа давно перестали размышлять как временщики, приехавшие на заработки в нефтяной край.

"Работает та пословица, которую осознал народ — "приехали ненадолго, остались навсегда". А если мы остались навсегда, то мы должны как-то воспринимать себя, что мы здесь живем, здесь наш дом, здесь тоже Россия", — резюмирует историк.

По словам организаторов, в апреле правительством региона был принят комплексный план мероприятий по реализации проекта, который включает мероприятия до декабря 2018 года.

Уже сегодня ведется работа над обновлением геральдики Ханты-Мансийского автономного округа. На сегодняшний день Югра остается единственным регионом Уральского федерального округа, не имеющим зарегистрированной в установленном порядке государственной символики. Осенью запланированы общественные обсуждения эскиза нового герба региона, который, по замыслу авторов, отражает историческую связь автономного округа с древними княжествами, в прошлом располагавшимися на территории современной Югры.

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