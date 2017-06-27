Члены Общественной палаты запустили флешмоб для молодежи в интернете

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Члены Общественной палаты РФ по случаю Дня молодежи запустили в социальной сети "Вконтакте" флешмоб #Мой2022, в рамках которого призывают подрастающее поколение задуматься о своем будущем и дать публичное обещание достичь какой-либо цели через пять лет, сообщила во вторник пресс-служба ОП РФ.

День молодежи отмечается в России 27 июня.

"Пользователей соцсети призывают писать свою цель на ближайшие 5 лет на плакатах и выставлять фотографию или видео в социальных сетях с хештегом #Мой2022. Разработанный ОП РФ бот по итогам акции соберет адреса страниц всех пользователей-участников флешмоба и напомнит им через пять лет о публично данном обещании в личных сообщениях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Для тех, кто по каким-то причинам не хочет выставлять фото с тегом, но готов поставить себе цель и получить напоминание, запущен специальный сервис на официальной странице ОП РФ в соцсети "Вконтакте", позволяющий написать в личные сообщения сообщества о своих целях и получить напоминание.

"Сегодня, если спросить молодых ребят, чем они хотят заниматься хотя бы через год, четко вам ответят единицы, и флешмобом мы хотели бы привлечь внимание молодых людей к этой проблеме, предложить им задуматься о том, к какой цели они хотят прийти, ради чего они работают или учатся. Это может быть не только та или иная должность, этап карьеры, но и крепкая семья, дети и другие традиционные ценности. Для нас самое важное — чтобы в этот день каждый ответил самому себе, к чему он стремится и стремится ли, и дал публичное обещание достичь этой цели через 5 лет", — отмечают инициаторы флешмоба.