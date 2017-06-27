Плохая дорога и пластиковые пакеты: зачем жителям Ольхона помощь президента

ХУЖИР (остров Ольхон, Байкал), 27 июн – РИА Новости. Остров Ольхон — полоска суши длиной чуть более 70 километров – растянулся вдоль западного побережья Байкала, отгородив часть водного пространства, которое получило собственное имя – Малое море. Акваторию соединяет с "большой" водой пролив — Ольхонские ворота. Летом он открыт для катеров, а зимой, когда окрепнет лед, для машин. В межсезонье остров остается без транспортной связи с "большой" землей.

На Ольхоне 1,7 тысячи постоянных жителей. Большая часть населения проживает в "столице" Ольхона – поселке Хужир. Именно отсюда жители вышли на прямую связь с президентом 15 июня, чтобы попросить помощи. Главная проблема, которую озвучил один из жителей Хужира, заключается в том, что законы, охраняющие Байкал, не позволяют развивать поселок, особенно страдают местное население и приезжие от отсутствия асфальтированной дороги.

© РИА Новости / Нина Кремницер Мусорные контейнеры в поселке Хужир на острове Ольхон © РИА Новости / Нина Кремницер Мусорные контейнеры в поселке Хужир на острове Ольхон

Дорога в Хужир

Природоохранное законодательство строго регламентирует жизнь на острове: нельзя построить дорогу, детский сад, школу, оформить землю в собственность. Жители не могут выходить в лес без паспорта, брать воду из Байкала, заготавливать дрова. При этом в июле и августе на Ольхон, по данным ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", приезжают до 300 тысяч туристов.

Три парома каждые 15 минут бесплатно перевозят людей и транспорт с острова на материк и обратно. От парома до Хужира можно добраться по дороге, которая стала знаменитой после прямой линии президента. Водители, жалея автомобили, часто прокладывают более безопасный путь. Из-за этого степь на километры вокруг покрыта стихийными дорогами, под колесами автомобилей гибнет особо охраняемая растительность, которая чудом выросла в сухом песчанике.

Туристы, многие из которых приезжают на Ольхон со своим запасом продуктов, оставляют мусор прямо на острове. С побережья его вывозит транспорт ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Это порядка 3 тысяч тонн за сезон. За чистоту поселков отвечает муниципалитет. Большой проблемой местные аналитики называют пластиковые пакеты – их за сезон на острове остается до 500 тысяч. Байкальские ветры уносят их в воду особо охраняемого озера.

Запрет на вылов омуля

Глава муниципалитета Хужир Вера Маланова была избрана на должность в сентябре 2016 года. До этого занималась решением социальных вопросов в администрации райцентра. Люди отзываются о ней как об инициативном, энергичном руководителе. Главной проблемой жителей поселка она называет даже не дорогу, а возможный запрет на вылов омуля.

"Думали, туризм как-то поможет местным выжить, — говорит она. — Раньше ведь кормились за счет рыбного промысла, а теперь омуля ловить нельзя. Запрет еще не действует, но квоты на вылов уже не дают. Спрашиваю, как людям зарабатывать на жизнь, — говорят, переучивайте".

Поселок Хужир появился в 30-е годы прошлого века благодаря организации рыбоконсервного производства. В 90-е инфраструктура завода пришла в упадок, но предприятие сохранилось и работает. Однако с введением запрета на вылов омуля рыбному бизнесу на Байкале не выжить.

По данным Росрыболовства, запасы омуля в Байкале сегодня составляют порядка 10 тысяч тонн — это вдвое меньше, чем в 2007 году. Временный запрет на добычу эндемика, который предполагается ввести уже с начала следующего года, по мнению специалистов природоохранных ведомств, позволит изменить ситуацию. Но для местного населения это означает полную перемену образа жизни.

Туризм как альтернатива?

Если запрет на вылов омуля будет введен, для местных жителей останется только одна возможность заработка – туризм. Летом на Ольхоне действуют несколько турбаз, где местные жители работают администраторами, уборщиками, водителями, поварами.

Сами хужирцы тоже стараются зарабатывать на туристах: предлагают поселиться в домах и флигелях, попариться в бане, съездить на экскурсию. Но инфраструктура острова развита слабо – хорошей дороги нет, магазинов и кафе мало. Любая инициатива, направленная на развитие инфраструктуры, натыкается на законодательные запреты.

"С одной стороны, нам говорят, что Байкал страдает от воздействия людей — он мелеет, запасы рыбы истощены, водоросль спирогира заполонила побережье, поэтому озеро должно отдохнуть и восстановиться. С другой стороны, мы слышим призывы инвестировать средства в туротрасль, развивать бизнес, наращивать капитализацию", — рассуждает Маланова.

По ее словам, "у людей нет понимания, что будет завтра, нет ясности, будет ли для нас место в собственном доме".

"Сам муниципалитет от туристов не получает в бюджет ни копейки. Что 30 человек приедут, что 300 тысяч — на местную казну это не влияет", — добавила она.

© РИА Новости / Нина Кремницер Бурятский ёхор-хоровод под руководством местного шамана на острове Ольхон © РИА Новости / Нина Кремницер Бурятский ёхор-хоровод под руководством местного шамана на острове Ольхон

Денег не хватает



Годовой бюджет Хужирского муниципального образования – 15 миллионов рублей. Этих денег, по словам Малановой, не хватает даже на текущие нужды. Природные памятники из-за мощного антропогенного воздействия разрушаются. Требуются ограждения, специально оборудованные тропы, информационные стенды, восстановительные мероприятия, но денег на это нет.

"На средства местных предпринимателей отгородили подходы к мысу Бурхан, чтобы хоть на машинах не подъезжали. К налогам от турбизнеса наш бюджет никак не привязан. Пробовали сделать въезд в поселок платным, прокуратура признала инициативу незаконной, сказали, что она нуждается в правовом оформлении на региональном уровне", — объясняет глава муниципалитета.

Стекло, окурки, пластик



Семен Майор поселился в Хужире три года назад. Приехал он сюда из Красноярска, где работал в нефтяной компании. Свое решение объяснил просто: "Я хотел дышать чистым воздухом". Желание сбылось. Но вместе с чистым воздухом Семен получил лежащий на земле мусор — окурки, банки, бутылки. В итоге он на свои средства установил в поселке два мусорных контейнера.

"Я понял одну простую вещь: его просто некуда больше бросить, кроме как на землю, — рассказывает мужчина. – Я их сделал по стандартным мировым образцам, с раздельными нишами для стекла, обычного мусора и пластика. Но так, чтобы в эти отверстия мешок из домашнего мусорного ведра не входил".

Сейчас, когда инициативу поддержала местная администрация и проект Майора "Чистый Ольхон" стал обладателем небольшого гранта, контейнеров стало 25. Более того, администрация выделила ставку для человека, который забирает из ящиков расфасованный мусор и отвозит его на временное хранение. Дальше в дело вступает подрядчик, который вывозит отходы с острова на материк.

"Для меня важно было наладить цепочку, соединить все звенья. Сейчас занимаюсь разработкой контейнера, где будет ниша для окурков", — говорит Семен Майор.

Еще один проект инициировала местный библиотекарь Светлана Шатаева. Называется он "Ольхонская авоська".

"Мы хотим, чтобы ни туристы, ни местные не пользовались пластиковой посудой, бутылками и полиэтиленовыми пакетами. Я и еще несколько женщин решили сшить обычные тряпичные сумки, чтобы привлечь внимание людей к проблеме", — рассказывает Шатаева.

Сегодня у акции есть собственный бренд – красный трафарет с надписью "Ольхонская авоська" — и первая партия сумок.

Корректировка законодательства



Природу Байкала охраняют несколько федеральных законов и ряд постановлений. Наиболее жестко хозяйственную деятельность ограничивает ФЗ №94 "Об охране озера Байкал". По нему все земли, которые отнесены к особо охраняемым природным территориям, имеют сегодня статус федеральных, соответственно, любая деятельность на них должна быть одобрена Минприроды. Но есть более лояльные законодательные акты, например, ФЗ №33 "Об особо охраняемых природных территориях", по которому хозяйственная деятельность в пределах населенных пунктов разрешена.

Заместитель директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов считает, что нужен один закон, который регламентировал бы все вопросы, связанные с охраной Байкала.

"Сегодня и нами, и прокуратурой инициированы десятки процессов, цель которых — убрать незаконную застройку с байкальских берегов. Но у судей нет единой позиции по этому вопросу, поскольку действующие правовые акты противоречат друг другу", — поясняет он.

Местное население также оказалось в лабиринте законодательных противоречий, поскольку, по одной версии, оно – часть особо охраняемой природной территории, по другой – охраняемая территория не распространяется на границы населенного пункта.

После прямой линии, на которой жители Хужира пожаловались президенту, Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2018 года провести корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал "в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма". Ранее глава Минприроды России Сергей Донской заявлял, что министерство уже занимается этим.

По словам Веры Малановой, Хужирский муниципалитет уже получил от властей поручение и ведет работу по установке на кадастровый учет границ всех населенных пунктов острова Ольхон. В понедельник в Хужире побывали депутаты Госдумы, представители межфракционной группы "Байкал" — Николай Николаев, Андрей Чернышев и Алексей Красноштанов. С главой муниципалитета и местными жителями они обсудили проблемы, связанные с несовершенством природоохранного законодательства.