США
27.0627 июня11:17МСК
USD59.00-0.66
EUR66.08-0.60
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Плохая дорога и пластиковые пакеты: зачем жителям Ольхона помощь президента

11:1327.06.2017
(обновлено: 11:16 27.06.2017)
0150
© РИА Новости / Нина КремницерМусорные контейнеры в поселке Хужир на острове ОльхонМусорные контейнеры в поселке Хужир на острове Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер

ХУЖИР (остров Ольхон, Байкал), 27 июн – РИА Новости. Остров Ольхон — полоска суши длиной чуть более 70 километров – растянулся вдоль западного побережья Байкала, отгородив часть водного пространства, которое получило собственное имя – Малое море. Акваторию соединяет с "большой" водой пролив — Ольхонские ворота. Летом он открыт для катеров, а зимой, когда окрепнет лед, для машин. В межсезонье остров остается без транспортной связи с "большой" землей.

На Ольхоне 1,7 тысячи постоянных жителей. Большая часть населения проживает в "столице" Ольхона – поселке Хужир. Именно отсюда жители вышли на прямую связь с президентом 15 июня, чтобы попросить помощи. Главная проблема, которую озвучил один из жителей Хужира, заключается в том, что законы, охраняющие Байкал, не позволяют развивать поселок, особенно страдают местное население и приезжие от отсутствия асфальтированной дороги.

© РИА Новости / Нина КремницерМусорные контейнеры в поселке Хужир на острове Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер
Мусорные контейнеры в поселке Хужир на острове Ольхон

Дорога в Хужир

Природоохранное законодательство строго регламентирует жизнь на острове: нельзя построить дорогу, детский сад, школу, оформить землю в собственность. Жители не могут выходить в лес без паспорта, брать воду из Байкала, заготавливать дрова. При этом в июле и августе на Ольхон, по данным ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", приезжают до 300 тысяч туристов.

Регионы России. Иркутская область. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Иркутской области объяснили, почему на Ольхоне нет хорошей дороги

Три парома каждые 15 минут бесплатно перевозят людей и транспорт с острова на материк и обратно. От парома до Хужира можно добраться по дороге, которая стала знаменитой после прямой линии президента. Водители, жалея автомобили, часто прокладывают более безопасный путь. Из-за этого степь на километры вокруг покрыта стихийными дорогами, под колесами автомобилей гибнет особо охраняемая растительность, которая чудом выросла в сухом песчанике.

Туристы, многие из которых приезжают на Ольхон со своим запасом продуктов, оставляют мусор прямо на острове. С побережья его вывозит транспорт ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Это порядка 3 тысяч тонн за сезон. За чистоту поселков отвечает муниципалитет. Большой проблемой местные аналитики называют пластиковые пакеты – их за сезон на острове остается до 500 тысяч. Байкальские ветры уносят их в воду особо охраняемого озера.

© РИА Новости / Нина КремницерПаромная переправа на остров Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер
Паромная переправа на остров Ольхон

Запрет на вылов омуля

Глава муниципалитета Хужир Вера Маланова была избрана на должность в сентябре 2016 года. До этого занималась решением социальных вопросов в администрации райцентра. Люди отзываются о ней как об инициативном, энергичном руководителе. Главной проблемой жителей поселка она называет даже не дорогу, а возможный запрет на вылов омуля.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Жители Ольхона верят, что обращение к Путину решит проблемы острова

"Думали, туризм как-то поможет местным выжить, — говорит она. — Раньше ведь кормились за счет рыбного промысла, а теперь омуля ловить нельзя. Запрет еще не действует, но квоты на вылов уже не дают. Спрашиваю, как людям зарабатывать на жизнь, — говорят, переучивайте".

Поселок Хужир появился в 30-е годы прошлого века благодаря организации рыбоконсервного производства. В 90-е инфраструктура завода пришла в упадок, но предприятие сохранилось и работает. Однако с введением запрета на вылов омуля рыбному бизнесу на Байкале не выжить.

По данным Росрыболовства, запасы омуля в Байкале сегодня составляют порядка 10 тысяч тонн — это вдвое меньше, чем в 2007 году. Временный запрет на добычу эндемика, который предполагается ввести уже с начала следующего года, по мнению специалистов природоохранных ведомств, позволит изменить ситуацию. Но для местного населения это означает полную перемену образа жизни.

© РИА Новости / Нина КремницерСкала Шаманка на острове Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер
Скала Шаманка на острове Ольхон

Туризм как альтернатива?

Если запрет на вылов омуля будет введен, для местных жителей останется только одна возможность заработка – туризм. Летом на Ольхоне действуют несколько турбаз, где местные жители работают администраторами, уборщиками, водителями, поварами.

Сами хужирцы тоже стараются зарабатывать на туристах: предлагают поселиться в домах и флигелях, попариться в бане, съездить на экскурсию. Но инфраструктура острова развита слабо – хорошей дороги нет, магазинов и кафе мало. Любая инициатива, направленная на развитие инфраструктуры, натыкается на законодательные запреты.

Геннадий Тугулов, шаман острова Ольхон
© РИА Новости / Вера Костамо
"Сомнение — враг человека": как живет шаман с острова Ольхон

"С одной стороны, нам говорят, что Байкал страдает от воздействия людей — он мелеет, запасы рыбы истощены, водоросль спирогира заполонила побережье, поэтому озеро должно отдохнуть и восстановиться. С другой стороны, мы слышим призывы инвестировать средства в туротрасль, развивать бизнес, наращивать капитализацию", — рассуждает Маланова.

По ее словам, "у людей нет понимания, что будет завтра, нет ясности, будет ли для нас место в собственном доме".

"Сам муниципалитет от туристов не получает в бюджет ни копейки. Что 30 человек приедут, что 300 тысяч — на местную казну это не влияет", — добавила она.

© РИА Новости / Нина КремницерБурятский ёхор-хоровод под руководством местного шамана на острове Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер
Бурятский ёхор-хоровод под руководством местного шамана на острове Ольхон

Денег не хватает

Годовой бюджет Хужирского муниципального образования – 15 миллионов рублей. Этих денег, по словам Малановой, не хватает даже на текущие нужды. Природные памятники из-за мощного антропогенного воздействия разрушаются. Требуются ограждения, специально оборудованные тропы, информационные стенды, восстановительные мероприятия, но денег на это нет.

"На средства местных предпринимателей отгородили подходы к мысу Бурхан, чтобы хоть на машинах не подъезжали. К налогам от турбизнеса наш бюджет никак не привязан. Пробовали сделать въезд в поселок платным, прокуратура признала инициативу незаконной, сказали, что она нуждается в правовом оформлении на региональном уровне", — объясняет глава муниципалитета.

© РИА Новости / Нина КремницерГлава Хужирского муниципального образования Вера Маланова
© РИА Новости / Нина Кремницер
Глава Хужирского муниципального образования Вера Маланова

Стекло, окурки, пластик

Семен Майор поселился в Хужире три года назад. Приехал он сюда из Красноярска, где работал в нефтяной компании. Свое решение объяснил просто: "Я хотел дышать чистым воздухом". Желание сбылось. Но вместе с чистым воздухом Семен получил лежащий на земле мусор — окурки, банки, бутылки. В итоге он на свои средства установил в поселке два мусорных контейнера.

"Я понял одну простую вещь: его просто некуда больше бросить, кроме как на землю, — рассказывает мужчина. – Я их сделал по стандартным мировым образцам, с раздельными нишами для стекла, обычного мусора и пластика. Но так, чтобы в эти отверстия мешок из домашнего мусорного ведра не входил".

Пролив Малое море на озере Байкал.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Красота Ольхона

Сейчас, когда инициативу поддержала местная администрация и проект Майора "Чистый Ольхон" стал обладателем небольшого гранта, контейнеров стало 25. Более того, администрация выделила ставку для человека, который забирает из ящиков расфасованный мусор и отвозит его на временное хранение. Дальше в дело вступает подрядчик, который вывозит отходы с острова на материк.

"Для меня важно было наладить цепочку, соединить все звенья. Сейчас занимаюсь разработкой контейнера, где будет ниша для окурков", — говорит Семен Майор.

Еще один проект инициировала местный библиотекарь Светлана Шатаева. Называется он "Ольхонская авоська".

"Мы хотим, чтобы ни туристы, ни местные не пользовались пластиковой посудой, бутылками и полиэтиленовыми пакетами. Я и еще несколько женщин решили сшить обычные тряпичные сумки, чтобы привлечь внимание людей к проблеме", — рассказывает Шатаева.

Сегодня у акции есть собственный бренд – красный трафарет с надписью "Ольхонская авоська" — и первая партия сумок.

© РИА Новости / Нина КремницерЖительница поселка Хужир Светлана Шатаева
© РИА Новости / Нина Кремницер
Жительница поселка Хужир Светлана Шатаева

Корректировка законодательства

Природу Байкала охраняют несколько федеральных законов и ряд постановлений. Наиболее жестко хозяйственную деятельность ограничивает ФЗ №94 "Об охране озера Байкал". По нему все земли, которые отнесены к особо охраняемым природным территориям, имеют сегодня статус федеральных, соответственно, любая деятельность на них должна быть одобрена Минприроды. Но есть более лояльные законодательные акты, например, ФЗ №33 "Об особо охраняемых природных территориях", по которому хозяйственная деятельность в пределах населенных пунктов разрешена.

Заместитель директора ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов считает, что нужен один закон, который регламентировал бы все вопросы, связанные с охраной Байкала.

"Сегодня и нами, и прокуратурой инициированы десятки процессов, цель которых — убрать незаконную застройку с байкальских берегов. Но у судей нет единой позиции по этому вопросу, поскольку действующие правовые акты противоречат друг другу", — поясняет он.

© РИА Новости / Нина КремницерСтолб для коновязи сэргэ на острове Ольхон
© РИА Новости / Нина Кремницер
Столб для коновязи сэргэ на острове Ольхон

Местное население также оказалось в лабиринте законодательных противоречий, поскольку, по одной версии, оно – часть особо охраняемой природной территории, по другой – охраняемая территория не распространяется на границы населенного пункта.

После прямой линии, на которой жители Хужира пожаловались президенту, Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2018 года провести корректировку границ водоохранной зоны озера Байкал "в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма". Ранее глава Минприроды России Сергей Донской заявлял, что министерство уже занимается этим.

По словам Веры Малановой, Хужирский муниципалитет уже получил от властей поручение и ведет работу по установке на кадастровый учет границ всех населенных пунктов острова Ольхон. В понедельник в Хужире побывали депутаты Госдумы, представители межфракционной группы "Байкал" — Николай Николаев, Андрей Чернышев и Алексей Красноштанов. С главой муниципалитета и местными жителями они обсудили проблемы, связанные с несовершенством природоохранного законодательства.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена