В Москве ограничат движение в связи с реконструкцией инженерных сетей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В связи с реконструкцией инженерных сетей до 30 июня будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе на Болотной набережной в районе дома 15, строения 8, на улице Серафимовича в районе дома 2, корпуса 8 и улице Высоцкого в районе дома 17/2, строения 1. Об этом сообщает портал правительства Москвы.

Также в связи с работами на инженерных сетях до 20 июля движение ограничили по одной полосе улицы Кутузова в районе дома 32, до 7 августа — по одной полосе Скарятинского переулка от дома 7 до дома 5, до 15 августа — по одной полосе Скарятинского переулка от Большой Никитской улицы до Поварской улицы.

До 31 июля ограничили движение на участке 5-го проезда Марьиной Рощи от дома 91, корпуса 2 до дома 91, корпуса 4 по Октябрьской улице — работы там будут идти поэтапно на одной полосе. Такие же работы будут проводить с 1 июля по 15 августа от 5-го проезда Марьиной Рощи в районе дома 68 до Октябрьской улицы. С 1 июля по 25 августа ограничения введут на участке Октябрьской улицы от дома 56, корпуса 1 до дома 68, в 2-м проезде Марьиной Рощи в районе дома 69 по Октябрьской улице и 2-м проезде Марьиной Рощи в районе дома 60, корпуса 1 по Октябрьской улице — они будут действовать до 25 августа.

С 30 июня по 25 августа движение ограничат на улице Бутлерова от дома 5в, строения 2 до дома 2, корпуса 1. Там проложат инженерные коммуникации, поэтапно занимая одну полосу по нечетной стороне улицы. А на улице Бутлерова в районе дома 5в, строения 2 будет занята одна полоса по четной стороне улицы.

С 17 по 24 июля перекроют движение по Скарятинскому переулку в районе дома 47, строения 2. С 17 июля по 25 августа для проезда будет закрыта одна полоса Скарятинского переулка в районе дома 7 и Поварской улицы в районе дома 44/2, строения 1.