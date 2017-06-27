Путин поприветствовал участников форума "Территория смыслов на Клязьме"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", сообщает пресс-служба Кремля.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме", который соберет около семи тысяч молодых специалистов в разных сферах, стартует во вторник во Владимирской области и продлится по 20 августа.

"Искренне рад, что ваш форум уверенно развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек — с активной жизненной, общественной, гражданской позицией", — приводятся в сообщении слова президента РФ.

Путин отметил, что на форуме созданы прекрасные условия для полезных и содержательных дискуссий с известными политиками, учеными, преподавателями, экспертами, представителями СМИ. "И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы", — приводятся слова главы государства.

Также президент России выразил уверенность, что участники с пользой и удовольствием проведут время, а их проекты, идеи и замыслы обязательно воплотятся в реальные дела.