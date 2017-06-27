На Бульварном кольце в Москве начался ремонт проезжей части

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. На Бульварном конце начали ремонтировать проезжую часть в рамках программы "Моя улица", сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Новое дорожное покрытие появится на Петровском, Сретенском, Страстном, Тверском, Чистопрудном и Яузском бульварах. Всего на них уложат 71 тысячу квадратных метров двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Ремонт идет круглосуточно. По ночам специалисты выполняют подготовительные работы, а шумные переносят на дневные часы. Во время ремонта возможно частичное ограничение движения. Работы планируют закончить к середине июля, если позволит погода.

Всего в этом году в программу "Моя улица" вошло больше 80 городских территорий, в том числе участки Садового, Кремлевского и Бульварного кольца. Также планируется организовать сквозное движение по центральной части бульваров, для чего создадут дополнительные наземные пешеходные переходы.