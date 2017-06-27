Негосударственные ПФ предложили поправки к концепции пенсионного капитала

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) 26 июня направила в профильные ведомства проект поправок к концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщается в пресс-релизе АНПФ.
Проект включает более 20 предложений по совершенствованию реформирования системы негосударственного пенсионного обеспечения. Он был утвержден на совете СРО 22 июня. Отмечается, что тогда члены АНПФ поддержали инициативы Банка России и Минфина по сохранению накопительного элемента пенсии.
Кроме того, предлагается скорректировать порядок перехода участников пенсионной системы из одного фонда в другой. По мнению ассоциации, в нынешнем виде высока вероятность того, что граждане запутаются в своих накопившихся пенсионных счетах. Сообщается, что они должны обращаться к своему текущему страховщику.
Ассоциация предлагает ЦБ и Минфину провести совместную рабочую встречу с представителями акционеров ведущих НПФ, а также включить представителей СРО АНПФ в рабочую группу по подготовке законопроекта.