Негосударственные ПФ предложили поправки к концепции пенсионного капитала

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) 26 июня направила в профильные ведомства проект поправок к концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщается в пресс-релизе АНПФ.

"26 июня 2017 года Ассоциация негосударственных пенсионных фондов направила в Банк России, Минфин и все саморегулируемые организации финансового рынка проект поправок к концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК)", — говорится в сообщении.

Проект включает более 20 предложений по совершенствованию реформирования системы негосударственного пенсионного обеспечения. Он был утвержден на совете СРО 22 июня. Отмечается, что тогда члены АНПФ поддержали инициативы Банка России и Минфина по сохранению накопительного элемента пенсии.

Поясняется, что уточнения и дополнения касаются процедуры автоподписки, процедуры распределения новых участников системы, соотношения с корпоративными пенсионными программами, вопросов администрирования центрального реестра и других положений концепции ИПК. В частности, АНПФ предлагает ввести автоподписку с периодом охлаждения один год, в течение которого застрахованные лица смогут перевести свои средства в Пенсионный фонд России (ПФР), отказавшись от накопительного элемента.

Кроме того, предлагается скорректировать порядок перехода участников пенсионной системы из одного фонда в другой. По мнению ассоциации, в нынешнем виде высока вероятность того, что граждане запутаются в своих накопившихся пенсионных счетах. Сообщается, что они должны обращаться к своему текущему страховщику.

Ассоциация предлагает ЦБ и Минфину провести совместную рабочую встречу с представителями акционеров ведущих НПФ, а также включить представителей СРО АНПФ в рабочую группу по подготовке законопроекта.