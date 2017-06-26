В Москве прошел музыкальный фестиваль Bosco Fresh Fest
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В музее-заповеднике "Царицыно" 24 и 25 июня прошел IV ежегодный фестиваль актуальной музыки Bosco Fresh Fest.
На пяти сценах выступили 68 музыкантов и творческих коллективов. На главной сцене состоялись выступления Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, а также Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антохи МС, группы Браво и Vougal. Завершился уикенд шоу от хэдлайнера фестиваля, британского исполнителя Джона Ньюмана.
Агентство РИА Новости стало информационным партнером мероприятия.
В лекционной зоне "ГУМанитариум" выступили Николай Усков, Федор Елютин, Ольга Свиблова и другие деятели искусства и медиа. В качестве гостей Bosco Fresh Fest посетили бизнесмен Михаил Куснирович, музыканты Иван Дорн и Антон Белов, художник Михаил Ганнушкин, актриса Ирина Горбачева.
Одним из главных спортивных развлечений фестиваля стала серия мастер-классов по фехтованию, организованная фехтовальным клубом "Динамо-Москва” и ведущим информационным агентством спортивных новостей "Р-Спорт". Победителям турниров были вручены специальные летние призы от агентства Р-Спорт — футболки и тарелки для фрисби.
Фестиваль "Bosco Fresh Fest" в этом году прошел на новой для себя площадке - в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Хедлайнерами дневной программы фестиваля стали исполнители John Newman, Parov Stelar и SOHN.
Также в этом году в фестивале приняли участие известные британские группы Morcheeba, Roots Manuva, The Boxer Rebellion и российская группа "Браво".
На Esthetic Joys Stage в "Царицыно" выступили такие лидеры электронной сцены как DMX Krew, Luke Vibert, Gunnar Haslam и Voiski, параллельно с ними на S.O.V.A Stage свои live-сеты отыграли Cape Cod и Route 8.
Услышать на "Bosco Fresh Fest-2017" можно было также австралийца Mall Grab и росиянина Леонида Липелиса.
Выступление музыканта группы Parov Stelar на фестивале в "Царицыно".
Выбранная организаторами площадка для фестиваля - усадьба "Царицыно", расположенная на территории более 100 гектаров, позволяет вместить до 30 тысяч гостей.
Легендарный коллектив Morcheeba был, пожалуй, в числе самых ожидаемых участников фестиваля. С 1995 братья Пол и Росс Годфри объединяют в своем творчестве трип-хоп, R'n'B, хип-хоп, даунтемпо и даже диско, сопровождая их завораживающим вокалом Скай Эдвардс.
Отдыхающие на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest-2017".
На фестивале была организована зона отдыха у воды, зона фудкорта, "эко-бары", в конструкции которых были задействованы настоящие деревья.
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на фестивале в "Царицыно".
На пространстве фестиваля были построены несколько сцен, а также организована зона спортивных развлечений.
Особый сюрприз на фестивале ждал поклонников российской современной музыки. На отдельной сцене, возглавить которую было доверено On The Go и Наадя, музыканты представляли свои композиции в формате акустического концерта.
Отдыхающие на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".
Выступление хедлайнера дневной программы фестиваля британского певца Джона Ньюмена.
Зрители на музыкальном фестивале "Bosco Fresh Fest 2017" в московском музее-заповеднике "Царицыно".