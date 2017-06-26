В Москве прошел музыкальный фестиваль Bosco Fresh Fest

Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно

Отдыхающие на музыкальном фестивале Bosco Fresh Fest 2017 в московском музее-заповеднике Царицыно

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В музее-заповеднике "Царицыно" 24 и 25 июня прошел IV ежегодный фестиваль актуальной музыки Bosco Fresh Fest.

На пяти сценах выступили 68 музыкантов и творческих коллективов. На главной сцене состоялись выступления Parov Stelar и SOHN, Morcheeba, а также Sevdaliza, Roots Manuva, The Boxer Rebellion, Антохи МС, группы Браво и Vougal. Завершился уикенд шоу от хэдлайнера фестиваля, британского исполнителя Джона Ньюмана.

Агентство РИА Новости стало информационным партнером мероприятия.

В лекционной зоне "ГУМанитариум" выступили Николай Усков, Федор Елютин, Ольга Свиблова и другие деятели искусства и медиа. В качестве гостей Bosco Fresh Fest посетили бизнесмен Михаил Куснирович, музыканты Иван Дорн и Антон Белов, художник Михаил Ганнушкин, актриса Ирина Горбачева.

Одним из главных спортивных развлечений фестиваля стала серия мастер-классов по фехтованию, организованная фехтовальным клубом "Динамо-Москва” и ведущим информационным агентством спортивных новостей "Р-Спорт". Победителям турниров были вручены специальные летние призы от агентства Р-Спорт — футболки и тарелки для фрисби.