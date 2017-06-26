Московские школьники пройдут тест в рамках "Астрономического диктанта"

Учащиеся одной из школ города Москвы во время урока. Архивное фото

Учащиеся одной из школ города Москвы во время урока. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В рамках проекта "Астрономический диктант" московские школьники, их родители и учителя пройдут онлайн-тест на знание законов Вселенной. Об этом сообщает сайт mos.ru

Задания теста, который будет опубликован на сайте Московского городского методического центра, были разбиты на два блока, в каждом из которых содержится 25 вопросов, в частности, о том, чем обусловлена смена дня и ночи и времен года, какие созвездия находятся в южной половине небесной сферы, действуют ли законы Архимеда и Паскаля внутри Международной космической станции.

Проект "Астрономический диктант" посвящен 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли, которое будет отмечаться в этом году 4 октября, направлен на популяризацию знаний о законах Вселенной и привлечению внимания к изучению науки.

Подробнее о проекте "Астрономический диктант" можно узнать по телефону: 8 (495) 912-63-37 (добавочный 414).