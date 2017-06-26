В ГД хотят создать преференции для абитуриентов медвузов из сел

САРАТОВ, 26 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов поддерживает идею для решения вопроса с дефицитом сельских врачей создать преференции при поступлении в медицинские вузы для абитуриентов из глубинки.

Инициативу о привилегиях для абитуриентов из села предложил в понедельник в Саратове на круглом столе "Реализация программы "Земский доктор" в субъектах РФ. Проблемы и перспективы" депутат Мурманской областной думы Андрей Чернев. Согласно федеральной программе "Земский доктор", каждому врачу в возрасте до 50 лет, готовому уехать работать в село на пять лет, выделяются подъемные в размере 1 миллиона рублей.

"Я полностью поддерживаю, что сельские ребята должны иметь преференции (при поступлении в медвуз — ред.), это наша задача", — заявил в ответ глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Ведь балл ЕГЭ — это здорово, но это не все. И тот, кто любит бабушек через дорогу переводить, может высокий балл (ЕГЭ) не иметь, а именно он является доктором по сути, он является тем, кто любит человека и (готов) отдать свою жизнь человеку. И это не химия и физика, это нечто другое", — добавил он.

Морозов привел в пример опыт Франции, где, по его словам, "в медицинский университет берут всех, кто постучал в дверь, абсолютно всех, а зимой выгоняют 98%, оставляя тех, кто нужен".

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль также считает, что сельский житель, вероятнее всего, вернется на малую родину после окончания учебы. "Нужно создать программы, привилегии для жителей сельской местности. Городской житель — да, за миллион (рублей подъемных), может быть, и поедет, а может быть, и не поедет, а вот сельский житель, который там вырос, и нужно создать ему условия, чтобы он закончил медицинский вуз, и он обязательно вернется и будет там жить. Таких примеров много", — заявил депутат.