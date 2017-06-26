ФАС требует убрать в Ростове рекламу с "оскорбительным" образом Буденного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Ростовское управление ФАС признало ненадлежащей рекламу жилищного комплекса "Дом на Береговой" в Ростове-на-Дону, в которой использовался образ маршала СССР Семена Буденного, сообщается на официальном сайте управления антимонопольной службы.
Как отмечает ведомство, в апреле оно получило большое число обращений от граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны; они были возмущены тем, что в Ростове распространяют наружную рекламу с оскорбительным, на их взгляд, образом Буденного. Управление ФАС провело опрос жителей Ростова, согласно которому 69% граждан посчитали используемый в рекламе образ военачальника оскорбительным.
Получить оперативный комментарий у руководства компании-застройщика РИА Новости не удалось. По словам источника агентства в компании, изначально не все сотрудники "Донинвестрой" поддерживали решение использовать такую рекламу.
Семён Будённый (1883-1973) — один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "будёновцы".