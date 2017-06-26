ФАС требует убрать в Ростове рекламу с "оскорбительным" образом Буденного

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Ростовское управление ФАС признало ненадлежащей рекламу жилищного комплекса "Дом на Береговой" в Ростове-на-Дону, в которой использовался образ маршала СССР Семена Буденного, сообщается на официальном сайте управления антимонопольной службы.

"Ростовское УФАС России приняло решение признать ненадлежащей наружную рекламу жилищного комплекса "Дом на Береговой" от застройщика ООО "Донинвестстрой" и выдать предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Данная реклама содержала сведения о строящемся жилищном комплексе с рекламным слоганом "Дон Будён", а также образ мужчины в буденовке и двумя рыбками вместо усов", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в апреле оно получило большое число обращений от граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны; они были возмущены тем, что в Ростове распространяют наружную рекламу с оскорбительным, на их взгляд, образом Буденного. Управление ФАС провело опрос жителей Ростова, согласно которому 69% граждан посчитали используемый в рекламе образ военачальника оскорбительным.

"Ростовским УФАС России также будет рассмотрен вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности", — подчеркнули в управлении.

Получить оперативный комментарий у руководства компании-застройщика РИА Новости не удалось. По словам источника агентства в компании, изначально не все сотрудники "Донинвестрой" поддерживали решение использовать такую рекламу.

Семён Будённый (1883-1973) — один из первых маршалов СССР, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста всех степеней. Он командовал Первой конной армией Красной Армии в годы Гражданской войны в России, был одним из ключевых организаторов красной кавалерии. Бойцы Первой конной армии известны под собирательным названием "будёновцы".