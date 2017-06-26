Свыше 350 бригад "Мосводостока" переведены на особый режим работы

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Более 350 бригад ГУП "Мосводосток" переведены на круглосуточное дежурство для предупреждения скоплений воды на проезжей части во время непогоды в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее в столице прошел сильный ливень. МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение до утра вторника.

"Силами ГУП "Мосводосток" на 26 июня 2017 года организованно круглосуточное дежурство 354 бригад, что составляет более 1062 рабочих предприятия, порядка 279 единиц техники, в том числе спецтехники", — рассказали в пресс-службе.

При этом на данный момент в Центральную диспетчерскую службу предприятия не поступило ни одной заявки по скоплению воды.

В настоящее время на контроле "Мосводостока" порядка 198 мест возможного скопления воды на городской территории. Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта. После поступления заявки в ЦДС информация оперативно передается на исполнение в эксплуатационно-гидротехнические районы (ЭГТР) ГУП "Мосводосток".