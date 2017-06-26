Эксперт: блокировка Telegram привлечет в мессенджер больше преступников

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Блокировка Telegram в России из-за нежелания мессенджера исполнять российское законодательство приведет к привлечению в него сотни тысяч преступников по всему миру, считает директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

"В случае блокировки Telegram в России… это привлечет по всему миру сотни тысяч преступников в этот мессенджер. Потому что такой самостийный мессенджер рад любой аудитории", — сказал он РИА Новости.

При этом, по его мнению, использование мессенджера в РФ после его блокировки кратно снизится несмотря на существование различных программ для обхода блокировок. "Сейчас Telegram — это быстрый и удобный сервис, дополнительные VPN могут создавать недобство для оперативного старта коммуникаций, для обмена файлами", — пояснил Щельцин.

В минувшую пятницу глава Роскомнадзора Александр Жаров перевел разногласия с командой Telegram в публичную плоскость, призвав лично создателя мессенджера Павла Дурова исполнить российское законодательство, предоставив ведомству сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Жаров отметил, что времени для выполнения требований ведомства остается немного. В случае дальнейшего игнорирования, мессенджер будет заблокирован на территории РФ.

Дуров в свою очередь заявляет, что блокировка этого нейтрального к РФ сервиса не в интересах страны, так как другие подобные мессенджеры — Whatsapp или Facebook Messenger — контролируются США. Более того, Дуров считает, что мессенджер не может быть "небезопасным" только для потенциальных преступников — шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар.