В Москве начался ливень, объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В столице начался сильный ливень, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что в столичном регионе во второй половине дня местами кратковременные дожди, после 15.00 — 16.00 местами с грозами, в отдельных районах города и области не исключен град. В Москве +23… +25 градусов, по области +21… +26 градусов, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозах с порывами до 18 метров в секунду.

Спасатели объявили в Москве штормовое предупреждение до утра вторника.

Как уточнили в столичном метеобюро, ливень может принести в регион до 20% от месячной нормы осадков, но долго он не продлится.

"Сегодня может выпасть до 14 миллиметров осадков, но это не значит, что такое количество осадков выпадет везде. Интенсивность ливня будет различной, мы прогнозируем, что выпадет от 5 до 14 миллиметров, месячная норма составляет 75 миллиметров", — отметил собеседник агентства, добавив, что холодный фронт пройдет через Москву к 19.00, после чего погода начнет улучшаться.