Анжелика Худолеева: в процесс рождения детей нужно вовлекать 35-45-летних

Экспертная команда всероссийской организации "Аист на крыше" подготовила свой проект изменений в закон о материнском капитале. В случае его реализации в стране дополнительно появятся как минимум 500 тысяч младенцев. Руководитель проекта Анжелика Худолеева в интервью РИА Новости рассказывает подробности.

— Недавно вице-премьер Ольга Голодец заявила, что вопрос о дальнейшем продлении программы материнского капитала будет решен уже осенью. Тем не менее, вы разработали свои предложения по изменению соответствующего закона. Зачем?

- Закон о материнском капитале хорошо поработал: с начала его действия - с 2007 года — рождаемость неуклонно шла вверх. Но сегодня этого уже мало. Мы считаем, что действующая редакция закона о материнском капитале уже не в состоянии стимулировать рождаемость на том уровне, какой необходим России. В закон надо вносить изменения. Причем срочно.

— Что конкретно вы предлагаете?

— Мы считаем необходимым перенести акцент в стимулировании рождения со второго ребенка на третьего и последующих детей. За второго предлагаем закреплять за семьей право на 50% от размера материнского капитала, а за третьего и последующих — 100%. Дело в том, что сегодня Россия и так занимает лидирующие места в мире по рождаемости первого и второго ребенка. А вот по третьему и дальше уже существенно отстает. Так что перенос основных материальных бонусов на третьего ребенка должен помочь хоть как-то исправить ситуацию. Так как поколение 20-25-летних крайне малочисленно, нам жизненно необходимо сейчас вовлекать в процесс рождения детей поколение 35-45-летних, как правило, уже родивших своих двоих детей ранее. Второй фактор, который необходимо учитывать при распределении материнского капитала — географический. Зачем стимулировать рождение третьих-четвертых детей в регионах, где доля рождений третьих и последующих детей в общем числе рождений превышает среднероссийский показатель в полтора и более раз? То есть там, где иметь четверых или пятерых детей —это норма! Необходимо стимулировать рождение детей только там, где рождаемость низкая. Принимая ту или иную программу, правительство рассчитывает достичь определенных результатов. Не так ли? Вряд ли результатом можно считать раздачу бюджетных средств всем подряд без учета региональных особенностей.

— Суммирую: вы предлагаете давать материнский капитал не сразу и не всем. Вы считаете, общество вас поддержит? Не маловато ли "пряников"?

- Конечно, мы за то, чтобы всем было хорошо и всем все нравилось! Но бюджет имеет совершенно конкретные размеры и бюджетные средства расходуются только на определенные цели. Так вот, целевым показателем программы материнского капитала является увеличение рождаемости в РФ! Собственно, "хорошая демография" — вопрос безопасности страны. Если же, как вы говорите, "пряники" будут раздавать всем и повсюду, то мера из стимулирующей превратится в иждивенческую. Кстати, мы предлагаем, помимо бонусов за рождение третьего и последующих детей, расширить возможности использования выделенных государством денег. Например, позволить семье купить на маткапитал автомобиль, сельхозтехнику отечественного производства или сборки, сделать ремонт дома или квартиры, потратить на лечение матери или ребенка, в том числе дорогостоящее высокотехнологичное. И самое главное: мы считаем, надо дать возможность семье положить всю сумму в банк и получать с нее ежемесячные проценты. Сам маткапитал при этом тратиться не будет. Если сегодня размер маткапитала составляет 450 тысяч рублей, то семья будет получать ежемесячно почти по 4 тысячи. Что также позволит фактически проиндексировать материнский капитал без дополнительных бюджетных расходов.

— Кто автор законопроекта?

— У проекта "Аист на крыше" отличная команда экспертов из Петербургского Государственного Университета, Высшей Школы Экономики, МГУ, Росстата — юристы, экономисты, врачи, психологи, социологи. Законопроект разработан по всем правилам, с проведением необходимых исследований, с научным обоснованием. Он полностью готов и вполне способен пройти слушания в Госдуме уже в этом году.

— За счет чего вы предполагаете получить финансирование, если законопроект будет принят? В бюджете ведь дополнительные средства на эти цели не предусмотрены.

— При разработке законопроекта мы учитывали непростую экономическую ситуацию в стране. По нашим расчетам, дополнительного финансирования не потребуется. Более того, по данным наших специалистов, в случае продления действия программы маткапитала до 2030 года экономия составит около 200 миллиардов. рублей. При этом результат введения новых мер, по расчетам экспертов — около полумиллиона дополнительных рождений. А это, как вы понимаете, никакими деньгами не измерить.