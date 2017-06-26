В Музее Москвы пройдет лекция о стадионах будущего

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Лекция "Стадионы будущего: новый взгляд на форму и содержание" пройдет 27 июня в Музее Москвы, сообщает портал правительства Москвы. Ее прочитает австралийский архитектор Дэймон Лавель.

Он расскажет о мировых трендах в проектировании и строительстве стадионов. Выступление состоится в рамках всероссийского конкурса Sika Awards 2017 "Стадионы будущего".

На лекции слушатели также узнают о деятельности британского отделения архитектурного бюро Populous и уделят особое внимание его российским проектам. Участникам расскажут, как архитектурные решения и инновационные строительные материалы расширяют возможности стадионов, вовлекают их в городскую и культурную среду, повышают эффективность и окупаемость спортивных арен.

Для участия в лекции необходима предварительная регистрация.