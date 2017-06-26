Матвиенко: никто не собирается "закручивать гайки" в отношении НКО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Никто не собирается закручивать гайки в отношении работы некоммерческих организаций в России, но власти хотят понимать, куда расходуются финансовые вливания из-за рубежа, заявил председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник.

"Очень серьезные и обстоятельные были слушания. Выступили руководители и специальных служб, и правоохранительных органов с цифрами, с фактами, с примерами", — сказала Матвиенко. Общественные слушания о недопустимости иностранного вмешательства в дела России прошли в Совфеде в начале июня, среди прочего на них обсуждалась проблематика НКО.

"Еще раз: никто не запрещает работать некоммерческим организациям в стране, у нас законодательство это позволяет. Но мы хотим понимать, куда расходуются такие большие финансовые вливания, которые идут в страну, на какие цели. Мы знаем точно: не на благотворительность, не на гуманитарное сотрудничество, не на культурные программы. В основном – фондам, некоммерческим организациям, которые занимаются политической деятельностью", — заявил спикер верхней палаты.

"Никто не собирается закручивать гайки, нет никаких намерений. Мы изучаем зарубежный опыт, законодательство в этой сфере зарубежных европейских стран", — повторила Матвиенко.

"Мы создали комиссию Совета Федерации, которая будет общественной площадкой для открытого обсуждения этих тем. Пусть приходят все, кто считает, что что-то делается не так, пусть высказывают предложения. Мы не будем это делать в закрытом режиме. Это будет открытая площадка для институтов гражданского общества, некоммерческих организаций, депутатов, сенаторов, которые могут совместно обсуждать и эти темы", — добавила она.