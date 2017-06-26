В Татарстане дома с многодетными семьями оснастят пожарными извещателями

КАЗАНЬ, 26 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Дома и квартиры семей, в которых проживают пять и более несовершеннолетних детей, а также жилье инвалидов в Татарстане до 15 июля бесплатно оснастят автономными пожарными извещателями, сообщает главное управление МЧС России по республике.

В 2016 году автономные пожарные извещатели были установлены в жилье неблагополучных семей с детьми. По информации ГУМЧС России по Татарстану, на эти цели из бюджета республики было выделено 3 миллиона рублей, приобретено и установлено более 7,1 тысячи извещателей в 2,1 тысячи домовладений. Кроме того, за счет муниципальных бюджетов установлены извещатели в 165 местах проживания граждан, относящихся к группам риска, еще 450 извещателей установила одна из страховых компаний. Таким образом, всего автономными пожарными извещателями было оборудовано более 2,7 тысячи домовладений.

При поддержке президента Татарстана акцию по бесплатной установке пожарных извещателей решено было продолжить, распространив ее на семьи, где проживают пять и более несовершеннолетних детей, а также инвалиды, находящиеся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому. По данным ГУМЧС, для этого из бюджета республики было выделено еще более 3 миллионов рублей.

"На этом этапе в рамках благотворительной акции в Татарстане планируется охватить 859 многодетных семей с пятью и более несовершеннолетними детьми, не находящихся в социально опасном положении, а также 1,7 тысячи жилых домов и квартир, в которых проживают инвалиды, находящиеся на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на сегодняшний день автономные пожарные извещатели установлены в 458 (53,3%) жилых домах (квартирах), где проживают многодетные семьи, и в 825 (48%) жилых домах (квартирах), в которых проживают инвалиды.

Ведомство подчеркивает, что монтаж пожарных извещателей в полном объеме планируется завершить к 15 июля. Всего для обеспечения двух данных категорий жителей республики потребовалось закупить более 10,3 тысячи извещателей.

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