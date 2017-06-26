Пропавшие на Урале женщина и мальчик найдены живыми и здоровыми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Потерявшиеся в лесу Свердловской области пенсионерка и мальчик найдены живыми и здоровыми, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Нижнесергинском районе Свердловской области около деревни Отевка и урочища Ольховка по пути в свой дачный дом пропали женщина 1935 года рождения и ее внук 2009 года рождения. На их поиски были отправлены спасатели, полицейские и пожарные.

"Нашлись. Живы и здоровы. Сейчас сотрудники МВД и МЧС доставляют их из труднодоступной местности на "большую землю". Поисковой операции дан отбой", — сказал Горелых.

По информации свердловского ГУ МЧС, пенсионерку и ее внука нашел сотрудник полиции в домике на пасеке, в шести километрах от деревни Отевка. Из Екатеринбурга за ними выехали родственники.