Власти Мурманской области принимают меры для привлечения медиков

МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Правительство Мурманской области принимает все доступные меры для повышения качества медицинских услуг в регионе, в том числе по привлечению врачей для работы в городах и поселках, сообщила губернатор Марина Ковтун на оперативном совещании.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась жительница города Апатиты Мурманской области Дарья Старикова с жалобами на проблемы в сфере здравоохранения региона. Владимир Путин по итогам "прямой линии" дал поручения по каждой проблеме. Региональным властям совместно с правительством России в лице премьера Дмитрия Медведева поручено принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению Апатитов.

"Мы, естественно, продолжим активно работать в этом направлении. Посмотрим, что ещё можно предпринять, чтобы медпомощь апатитчанам оказывалась своевременно и качественно", – подчеркнула Ковтун. Несколько лет назад больницы Апатитов и Кировска, находящихся на расстоянии 20 километров, в целях оптимизации были объединены.

Губернатор сообщила, что процессы модернизации апатитской площадки больницы уже начаты. К 1 июня этого года на мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения направлено 92,5 миллиона рублей. Средства, в частности, пошли на ремонт инфекционного корпуса, городской поликлиники и стационара в Апатитах.

Кроме того, правительство региона принимает все возможные меры по привлечению медиков на работу в Мурманскую область. Минздрав и администрация больницы ведут работу по привлечению будущих врачей на условиях "целевого набора". В частности, в Кировско-Апатитском районе с 2014 года по целевому набору в больницу пришли пять медиков. Интерны получают региональную стипендию, в период обучения администрация больницы оплачивает им проживание в общежитии, проезд в вуз для сдачи экзаменов и обратно.

В этом году также было заключено семь договоров о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками школ Апатитов и Кировска. Обязательное условие – последующее трудоустройство в местную больницу. Кроме того, власти Кировска приняли решение о выплате врачам, приехавшим на работу в больницу, дополнительного пособия – 115 тысяч рублей в год в течение трёх лет.

С 2013 года областной бюджет предусматривает единовременные денежные выплаты врачам – молодым специалистам и врачам-специалистам, приглашенным на работу в регион, в размере 200 тысяч рублей, и ежеквартально – 10 тысяч рублей на оплату жилья и коммунальных услуг. За эти годы в Апатитско-Кировскую больницу было привлечено 26 специалистов. Кроме того, региональным законом "О социальной поддержке медицинских работников" предусмотрен ещё целый ряд мер поддержки.

"Все эти меры работают, конечно, не так быстро, как нам бы того хотелось. Разработана Концепция развития здравоохранения Мурманской области, ее основные положения будут утверждены на заседании регионального правительства – к осенней корректировке бюджета мы должны внести изменения, которые коснутся дополнительных мер в сфере поддержки здравоохранения", – сказала губернатор.

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