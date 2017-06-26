Власти Мурманской области беспокоит подготовка к зиме военных гарнизонов

МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Подготовка к зиме жилищного фонда в военных гарнизонах вызывает у правительства Мурманской области опасения из-за плохого технического состояния домов и неудовлетворительной работы "Главного управления жилищным фондом" (ГУЖФ), сообщила губернатор региона Марина Ковтун на оперативном совещании.

"Нам поступают многочисленные обращения граждан на плохое техническое состояние домов, находящихся в управлении "Главного управления жилищным фондом". Я лично встречалась с жителями посёлков Печенгского района. К сожалению, и по итогам этих встреч, и по информации ГЖИ, текущее состояние жилфонда, находящегося в управлении "ГУЖФ", и его подготовка к зиме вызывает большое опасение", — подчеркнула глава региона.

Руководитель Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова доложила, что только с начала 2017 года ведомство провело 26 внеплановых проверок в отношении ООО "ГУЖФ". "Выявлено более 80 нарушений лицензионных требований относительно ненадлежащего содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также расчета размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Также ООО "ГУЖФ" привлечено к административной ответственности по 18 материалам, направленным в инспекцию военной прокуратурой", — сообщила Кузнецова.

В числе основных замечаний к деятельности управляющей организации "ГУЖФ" руководитель ГЖИ назвала нарушение правил содержания общего имущества, ненадлежащее содержание и ремонт кровель и подъездов многоквартирных домов, плохую организацию работы по контролю за содержанием контейнерных площадок, регулярные нарушения в предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

"При проведении инспекцией проверок готовности жилищного фонда ООО "ГУЖФ" к зимнему периоду 2016-2017 МКД выявлено значительное количество нарушений, влияющих на надлежащее и безаварийное прохождение отопительного сезона", – сказала Кузнецова.

По итогам состоявшегося обсуждения губернатор дала поручение срочно организовать совещание, посвященное проблемным вопросам с участием представителей Северного флота, военной прокуратуры, компании "ГУЖФ" и органов местного самоуправления Печенгского, Оленегорского районов, ЗАТО Александровск и ЗАТО Североморск.

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