В КЧР малоимущие получили к празднику Ураза-Байрам продуктовые наборы
ЧЕРКЕССК, 26 июн — РИА Новости. Малоимущие жители Карачаево-Черкесии к одному из главных праздников ислама — Ураза-Байрам — получили продуктовые наборы, в которые вошли мясо, сладости, овощи, фрукты и крупы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы КЧР.
"При поддержке и содействии главы республики Рашида Темрезова, прошли совместные разговения — ифтары, на которых две тысячи человек получили продуктовые наборы. Они предназначались людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим категориям малоимущихграждан", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в Адыге-Хабльском районе КЧР массовые ифтары прошли в сельских домах культуры, куда были приглашены старейшины и другие жители района. А в Зеленчукском районе до наступления праздника Ураза-Байрам малоимущим из 13 населенных пунктах района также раздали более ста пакетов с продуктами. Для верующих Карачаевского, Ногайского и Абазинского районов были накрыты праздничные столы. Те, кто не смог посетить ифтар по состоянию здоровья, получили продуктовые наборы на дому.
В мечетях села Учкекен Малокарачаевского района и города Усть-Джегуты, в поселке Кавказский Прикубанского района также прошли массовые ифтары, на которых в каждом районе собралось свыше 200 верующих. В республиканской столице праздничное разговение было организовано в городских мечетях, а также в одном из ресторанных комплексов, добавил представитель пресс-службы.
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Ураза-байрам ("праздник разговения") наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из двух важнейших праздников ислама.
В этом году мусульмане отмечали Уразу-байрам 25 июня.
По преданию, этот праздник установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают ночную молитву — таравих, а в конце дня собираются на ифтары — совместные разговения.
В день праздника Ураза-байрам мусульмане собираются на совместную молитву, а муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь.
Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.
По случаю праздника принято накрывать обильные столы, за которыми собираются все друзья, соседи и просто знакомые люди.
В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
Мусульманин у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.
Мусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам.
В Москве центром торжеств праздника Ураза-байрам стала Соборная мечеть.
Свои двери для верующих она открыла в 3.30. А в 7.00 началась праздничная молитва, которую возглавит председатель СМР шейх Равиль Гайнутдин.
Глава Совета муфтиев России зачитал собравшимся поздравления с праздником Ураза-байрам от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина.
Помимо этого молитвы в Москве прошли в Исторической мечети в Татарском переулке, в мемориальной мечети на Поклонной горе, в мечети "Ярдям", в шиитской мечети "Инам", в ПКиО "Сокольники" и в парке "60-летия Октября".
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.