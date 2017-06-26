В КЧР малоимущие получили к празднику Ураза-Байрам продуктовые наборы

ЧЕРКЕССК, 26 июн — РИА Новости. Малоимущие жители Карачаево-Черкесии к одному из главных праздников ислама — Ураза-Байрам — получили продуктовые наборы, в которые вошли мясо, сладости, овощи, фрукты и крупы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы КЧР.

"При поддержке и содействии главы республики Рашида Темрезова, прошли совместные разговения — ифтары, на которых две тысячи человек получили продуктовые наборы. Они предназначались людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим категориям малоимущихграждан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Адыге-Хабльском районе КЧР массовые ифтары прошли в сельских домах культуры, куда были приглашены старейшины и другие жители района. А в Зеленчукском районе до наступления праздника Ураза-Байрам малоимущим из 13 населенных пунктах района также раздали более ста пакетов с продуктами. Для верующих Карачаевского, Ногайского и Абазинского районов были накрыты праздничные столы. Те, кто не смог посетить ифтар по состоянию здоровья, получили продуктовые наборы на дому.

В мечетях села Учкекен Малокарачаевского района и города Усть-Джегуты, в поселке Кавказский Прикубанского района также прошли массовые ифтары, на которых в каждом районе собралось свыше 200 верующих. В республиканской столице праздничное разговение было организовано в городских мечетях, а также в одном из ресторанных комплексов, добавил представитель пресс-службы.

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