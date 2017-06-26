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Общество

В КЧР малоимущие получили к празднику Ураза-Байрам продуктовые наборы

15:1926.06.2017
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© РИА Новости / ЩекинПерейти в фотобанкКарачаево-Черкесия. Архивное фотоКарачаево-Черкесия. Архивное фото
© РИА Новости / Щекин
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ЧЕРКЕССК, 26 июн — РИА Новости. Малоимущие жители Карачаево-Черкесии к одному из главных праздников ислама — Ураза-Байрам — получили продуктовые наборы, в которые вошли мясо, сладости, овощи, фрукты и крупы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы КЧР.

"При поддержке и содействии главы республики Рашида Темрезова, прошли совместные разговения — ифтары, на которых две тысячи человек получили продуктовые наборы. Они предназначались людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям-сиротам и другим категориям малоимущихграждан", — сказал собеседник агентства.

Мусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мусульманский праздник Ураза-байрам
По его словам, в Адыге-Хабльском районе КЧР массовые ифтары прошли в сельских домах культуры, куда были приглашены старейшины и другие жители района. А в Зеленчукском районе до наступления праздника Ураза-Байрам малоимущим из 13 населенных пунктах района также раздали более ста пакетов с продуктами. Для верующих Карачаевского, Ногайского и Абазинского районов были накрыты праздничные столы. Те, кто не смог посетить ифтар по состоянию здоровья, получили продуктовые наборы на дому.

В мечетях села Учкекен Малокарачаевского района и города Усть-Джегуты, в поселке Кавказский Прикубанского района также прошли массовые ифтары, на которых в каждом районе собралось свыше 200 верующих. В республиканской столице праздничное разговение было организовано в городских мечетях, а также в одном из ресторанных комплексов, добавил представитель пресс-службы.

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Празднование Ураза-байрама в России
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУраза-байрам ("праздник разговения") наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из двух важнейших праздников ислама.Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ураза-байрам ("праздник разговения") наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из двух важнейших праздников ислама.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году мусульмане отмечали Уразу-байрам 25 июня.Мусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В этом году мусульмане отмечали Уразу-байрам 25 июня.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПо преданию, этот праздник установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.Мусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
По преданию, этот праздник установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПраздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают ночную молитву — таравих, а в конце дня собираются на ифтары — совместные разговения.Мусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают ночную молитву — таравих, а в конце дня собираются на ифтары — совместные разговения.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ день праздника Ураза-байрам мусульмане собираются на совместную молитву, а муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь.Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В день праздника Ураза-байрам мусульмане собираются на совместную молитву, а муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗатем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.Мусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПо случаю праздника принято накрывать обильные столы, за которыми собираются все друзья, соседи и просто знакомые люди.Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
По случаю праздника принято накрывать обильные столы, за которыми собираются все друзья, соседи и просто знакомые люди.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).Мусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМусульманин у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.Мусульманин у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мусульманин у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкМусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам.Мусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Мусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве центром торжеств праздника Ураза-байрам стала Соборная мечеть.Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Москве центром торжеств праздника Ураза-байрам стала Соборная мечеть.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСвои двери для верующих она открыла в 3.30. А в 7.00 началась праздничная молитва, которую возглавит председатель СМР шейх Равиль Гайнутдин.Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин выступает перед журналистами в день праздника Ураза-байрам. 25 июня 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Свои двери для верующих она открыла в 3.30. А в 7.00 началась праздничная молитва, которую возглавит председатель СМР шейх Равиль Гайнутдин.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкГлава Совета муфтиев России зачитал собравшимся поздравления с праздником Ураза-байрам от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина.Мусульмане в Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Глава Совета муфтиев России зачитал собравшимся поздравления с праздником Ураза-байрам от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПомимо этого молитвы в Москве прошли в Исторической мечети в Татарском переулке, в мемориальной мечети на Поклонной горе, в мечети "Ярдям", в шиитской мечети "Инам", в ПКиО "Сокольники" и в парке "60-летия Октября".Мусульмане у мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Помимо этого молитвы в Москве прошли в Исторической мечети в Татарском переулке, в мемориальной мечети на Поклонной горе, в мечети "Ярдям", в шиитской мечети "Инам", в ПКиО "Сокольники" и в парке "60-летия Октября".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мусульмане у Соборной мечети в Москве в день праздника Ураза-байрам.
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