В Москве объявили штормовое предупреждение

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спасатели объявили в Москве штормовое предупреждение до утра вторника — ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 18-23 метров в секунду, говорится в сообщении ГУМЧС по столице.

"В ближайшие один-два часа с сохранением на день и вечер 26 июня и ночь 27 июня по Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление юго-западного, западного ветра 18-23 метров в секунду", — говорится в релизе.

Штормовое предупреждение будет действовать с четырех дня понедельника до девяти утра вторника.