К парку "Зарядье" в Москве будут вести три пешеходных маршрута

МОСКВА, 26 июн — РИА Недвижимость. Три пешеходных маршрута – от станции метро "Площадь Революции", от Лубянской площади и от парка "Музеон" на Крымской набережной – будут вести к парку "Зарядье" в центре Москвы, сообщила РИА Недвижимость партнер КБ "Стрелка", директор проекта "Моя улица" Александра Сытникова.

"Маршрут к парку от "Площади Революции" пройдет через Богоявленский и Рыбный переулок и Биржевую площадь. Пройти этот путь можно будет за семь минут", – уточнила она. Второй маршрут будет вести по Лубянской площади вниз по Старой и Новой далее через Варварку.

Еще одна прогулочная зона, по словам собеседницы агентства, протянется от "Зарядья" до парка "Музеон" – через Большой Москворецкий мост, далее по улице Балчуг и Лубочный переулок, а потом по обновленным Болотной и Якиманской набережным. "В рамках этого маршрута можно будет зайти в Третьяковскую галерею и музей "Гараж", а в дальнейшем и в новый музей ГЭС", – уточнила Сытникова.

Она пояснила, что для проезда автомобилей в рамках пешеходных маршрутов к "Зарядью" будут закрыты Богоявленский и Рыбный переулки, а также Якиманская набережная, на них оставят только полосы для проезда спецтехники и спецтранспорта. При этом на других городских улицах и набережных автомобильное движение планируется упорядочить, оптимизировав ширину полос и сделав больше тротуары. На Болотной площади появится парковка примерно для 70 туристических автобусов.

Благодаря проектным решениям, пешеходные маршруты будут комфортными для москвичей не только летом, подчеркнула партнер КБ "Стрелка": в дождь здесь можно будет укрыться в остановочных павильонах или в кафе, а от зимней гололедицы спасет термически обработанная поверхность плитки. Кроме того, добавила она, в рамках создания пешеходных зон к "Зарядью" в Москве планируется высадить дополнительные деревья – преимущественно хорошо приживающиеся липы и клены.

"А на Лубочном проезде около здания Центробанка даже появится сквер, где соорудят небольшой фонтан", – сказала Сытникова.