"Швабе" передал медтехнику радиологическому центру в Обнинске

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Холдинг "Швабе" передал старейшему в России медицинскому радиологическому научному центру имени А.Ф.Цыба в Обнинске аппарат ингаляционной анестезии, сообщает пресс-служба холдинга.

В центре холдинг развернул экспозицию, в которую вошли современные образцы неонатальной, реанимационной и кардиологической техники, а также другие виды оборудования, которые сегодня применяются более чем в семистах больницах РФ и продолжают внедряться в медучреждениях регионов страны.

"Продукция "Швабе" получила хорошую оценку практикующих врачей, чья деятельность связана с различными областями медицины, в том числе с онкологией. На перспективу рассматривается поставка этой и другой медтехники в Обнинск", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году "Швабе" оснастил 88 единицами высокотехнологичной техники новый перинатальный центр в Калуге. Благодаря внедрению современных технологий в минувшем году в регионе младенческая смертность снизилась в 1,4 раза.