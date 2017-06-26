В Подмосковье у редких черных аистов появилось потомство

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Редкие черные аисты, занесенные в Красную книгу России, впервые за сто лет появились в Московской области и дали потомство, сообщает подмосковное министерство экологии и природопользования.

Отмечается, что чета черных аистов поселилась на западе Подмосковья. Гнездование этих птиц в регионе зафиксировано впервые с 20-х годов прошлого века. Мониторинг, организованный областным министерством экологии, показал, что у аистов появился птенец.

"Визуальное наблюдение показало, что птенец чувствует себя хорошо, родители постоянно прилетают его кормить. Чтобы не доставить дискомфорта птицам, от портретного фотографирования решено было отказаться, наблюдения проводятся краткосрочно и как можно более незаметно. Местонахождение гнезда биологи не открывают, чтобы к нему не началось "паломничество" любопытных", — говорится в сообщении со ссылкой на министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана.

Отмечается, что черный аист, в отличие от белого, строящего гнезда вблизи поселений, выбирает для гнездования глухие участки леса, чаще всего окруженные озерами или болотами. Как правило, эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Размножаться черный аист начинает с трех лет. Как правило, в кладке содержится до семи яиц, которые попеременно насиживают оба родителя.

Птенцы появляются на свет с большими промежутками, поскольку насиживание ведется с первого яйца. Молодые аисты впервые встают на ноги примерно через 35-40 дней после вылупления, а гнездо покидают в возрасте 55-65 дней.