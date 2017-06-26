Россияне сохранили шесть миллионов номеров при переходе к новому оператору

Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото

Мужчина говорит по телефону на улице Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россияне по данным на июнь 2017 года перенесли 6 миллионов номеров мобильной связи в рамках услуги сохранения номера при смене оператора (MNP), говорится в сообщении Россвязи.

Услуга переноса номера в России предоставляется с 1 декабря 2013 года.

При этом количество заявок на услугу превысило 9,8 миллиона. По словам главы Россвязи Олега Духовницкого, при сохранении динамики счетчик обратившихся за услугой достигнет 10 миллионов уже в начале июля.

Отмечается, что шестимиллионный абонентский номер был перенесен в Москве.

К базе данных перенесенных номеров подключены все действующие операторы мобильной связи (более 40 операторов), а также целый ряд операторов сетей фиксированной связи, банков, прочих кредитно-финансовых организаций, контент-провайдеры, sms-агрегаторы — всего более 450 организаций.