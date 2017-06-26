Два московских центра госуслуг расширили перечень услуг

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два московских центра оказания госуслуг Москвы расширили перечень предоставляемых услуг. С 26 июня москвичи могут подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и встать на учет в налоговом органе в офисах "Мои документы" районов Лосиноостровский и Крылатское, сообщает портал правительства Москвы.

С сегодняшнего дня ИНН можно получить в любом из центров 14 районов: Останкинском, Марьиной Роще, Орехово-Борисове Северном, Пресненском, Тропарёво-Никулине, Строгине, Тимирязевском, Восточном Измайлове, Текстильщиках, Гагаринском, Крюкове, поселении Троицка, а также Лосиноостровском и Крылатском за пять дней. Прийти за ИНН в эти офисы может любой заявитель независимо от места жительства. А подать декларацию по форме 3-НДФЛ получится только по месту жительства (на это уйдет не больше 10 минут).

В Москве открыты 127 центров госуслуг, которые работают с 08:00 до 20:00 семь дней в неделю. Ежедневно в них обращаются больше 70 тыс. человек. Здесь можно оформить документы при смене фамилии, охотничий билет, парковочное разрешение или выплаты при рождении ребенка, заказать архивные справки о трудовом стаже, государственных наградах, заработной плате.