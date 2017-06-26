Песков рассказал о решении вопросов после "прямой линии"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Физически невозможно выйти на решение каждого вопроса, отправленного на "прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину, однако по всем обращениям, озвученным в эфире, составлен перечень поручений, который уже подписан главой государства, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Прямая линия является совместным телепроектом двух телеканалов — это Первый канал и ВГТРК со всеми различными ресурсами, и вопросы, которые поступают на этот проект, они, безусловно, анализируются, принимаются меры, но однако каждое из этих обращений не может быть персонально обработано, потому что юридически это не является официальным обращением к президенту Российской Федерации. Эти вопросы собирают все-таки организаторы проекта", — ответил Песков на вопрос, будут ли отрабатываться на федеральном уровне популярные вопросы, не вышедшие в эфир, в частности, вопрос сохранения Челюскинского леса в Подмосковных Мытищах.

Он отметил, что прокомментировать ситуацию вокруг леса не может, но проблемы, которые были озвучены во время прямого эфира, вошли в перечень поручений президента, который уже подписан главой государства. По словам Пескова, подборки подготовлены и отправлены в различные ведомства, главам регионов, которые уже будут анализировать вот этот массив".

"Физически невозможно выйти на решение каждой проблемы, которая была обозначена в массиве, который насчитывает более 2,5 миллиона обращений", — резюмировал Песков.