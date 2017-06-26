Песков рассказал о решении вопросов после "прямой линии"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Физически невозможно выйти на решение каждого вопроса, отправленного на "прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину, однако по всем обращениям, озвученным в эфире, составлен перечень поручений, который уже подписан главой государства, заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что прокомментировать ситуацию вокруг леса не может, но проблемы, которые были озвучены во время прямого эфира, вошли в перечень поручений президента, который уже подписан главой государства. По словам Пескова, подборки подготовлены и отправлены в различные ведомства, главам регионов, которые уже будут анализировать вот этот массив".
"Физически невозможно выйти на решение каждой проблемы, которая была обозначена в массиве, который насчитывает более 2,5 миллиона обращений", — резюмировал Песков.