Федеральный бюджет выделит 70% средств на рекультивацию свалки в Балашихе

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Федеральный бюджет оплатит 70% стоимости рекультивации полигона ТБО "Кучино" в Балашихе, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

В пресс-службе пояснили, что 26 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части губернатор поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона "Кучино" и на выполнение работ по рекультивации в 2018-2019 годах.

"Есть поручение президента и на основании этого поручения федеральная часть в размере 70% будет выделена на рекультивацию. Соответственно региональная составляющая тоже должна быть учтена в нашем региональном бюджете", — отметил Воробьев, которого цитирует пресс-служба.

В ходе прямой линии 15 июня к Путину обратились жители домов в одном из микрорайонов Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Эта свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин в ответ заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться этой проблемой.

Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Как сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, во исполнение поручения президента РФ принято решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона "Кучино" в городском округе Балашиха 23 июня.