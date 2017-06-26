В Ивановской области с 1 июля заработает новая система обращения с ТКО

ИВАНОВО, 26 июн — РИА Новости. Ивановская область с первого июля одной из первых в России перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Он напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством все субъекты РФ должны перейти на новую систему обращения с ТКО до 1 января 2019 года. Регионам, где реформа стартует в этом году на федеральном уровне будут выделены дополнительные субсидии, в том числе на рекультивацию закрытых полигонов и ликвидацию последствий накопленного экологического ущерба.

Суть реформы, в том, что за организацию всех процессов по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, захоронению твердых коммунальных отходов отныне будет отвечать региональный оператор, который выбирается по итогам конкурсного отбора. Услуга по обращению с ТКО станет обязательной для собственников помещений в многоквартирных и в частных домах как в городе, так и в сельской местности, а также для юридических лиц.

Представитель пресс-службы уточнил, что профильный департамент рассчитывает единый для региона тариф, в состав которого включаются расходы на сбор, вывоз и захоронение отходов, а также сбытовые расходы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, налог на добавленную стоимость в размере 18%.

В среднем по области ожидается рост тарифа на вывоз и утилизацию ТКО на уровне 6,8%. Однако в отдельных муниципальных образованиях размер платы наоборот снизится, причем существенно: например, в Пестяковском районе, — более, чем на 55,8%, в Гаврилово-Посадском — более, чем на 50,6%, в Палехском — более, чем на 45,5%.

В пресс-службе также напомнили, что услуга по обращению с ТКО относится к коммунальным, и на нее распространяются меры социальной поддержки населения по оплате коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению и теплоснабжению.

В связи с вводом новой системы глава области Павел Коньков дал ряд принципиальных поручений профильным органам исполнительной власти и руководству регионального оператора по корректировке ключевых составляющих работы новой структуры. Среди них — размер платы граждан за услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

"Региональный оператор должен взять на себя социальную нагрузку и в течение первого года работы не начислять плату более, чем на трех человек, проживающих в квартире. Прежде всего, таким образом мы защитим многодетные семьи", — заявил Коньков.

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