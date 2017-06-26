В 1464 дворах Москвы высадят деревья

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Участники проекта "Активный гражданин" выбрали породы деревьев и кустарников для озеленения своих дворов, сообщает портал правительства Москвы. Деревья и кустарники высадят этой осенью в 1464 дворах, жители которых наиболее активно голосовали за дополнительное озеленение в октябре прошлого года.

Мероприятие пройдет в рамках акции "Миллион деревьев".

Самыми популярными деревьями у москвичей стали ель (12,9% голосов), береза (11,09%), черемуха (10,1%), рябина (10,09%) и дуб (9,78%). Кроме того, "активные граждане" хотели бы видеть в своих районах иву (9,04%), клен (8,82%), яблоню (8,54%), липу (8,46%), ясень (7,19%) и лиственницу (3,85%).

Наиболее популярным кустарником у жителей стала сирень.