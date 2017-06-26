Путин подписал указ о праздновании 500-летия Новодевичьего монастыря

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 500-летия Новодевичьего монастыря, текст соответствующего документа опубликован на сайте Кремля.

"В связи с исполняющимся в 2024 году 500-летием основания Новодевичьего монастыря (Москва) постановляю принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 500-летия основания Новодевичьего монастыря", — говорится в тексте документа.

Правительству России поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

Кроме того, органам госвласти субъектов РФ рекомендуется принять участие в подготовке и проведении празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря.

Монастырь на юго-западе Москвы был основан в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году в ходе русско-литовской войны. Архитектурный ансамбль монастыря, образец московского барокко находится под охраной ЮНЕСКО.