В Хорошевском районе откроется новая школа на 700 мест

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Школа на 700 мест откроется в Северном административном округе 1 сентября. Об этом, как сообщает портал правительства Москвы, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"В здании полностью завершены строительные работы, установлена мебель и смонтировано оборудование, выполнено благоустройство прилегающей территории. Сейчас объект готовится к передаче", — сказал он.

Школа находится по адресу: Ленинградский проспект, владение 39. В здании разместятся учебные и специализированные кабинеты, мастерские, лаборантские, компьютерный кабинет, актовый и спортивный залы, читальный зал и книгохранилище, фотокиностудия, интернет-клуб и другие помещения. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, тактильные указатели и лифты.

На территории школы также есть спортивная зона с детским футбольным полем, двумя баскетбольными и одной волейбольной площадкой, беговыми дорожками, площадкой настольного тенниса, а также тренажерно-гимнастическим комплексом.

"В этом году на севере Москвы, в районе Бескудниковский, завершится строительство еще одной школы на 550 мест по адресу: 6-й микрорайон, корпус 16", — отметил Андрей Бочкарев.

Как подчеркнул глава департамента, увеличение числа учебных заведений — одна из важнейших социальных программ Москвы. "С каждым годом их строительство становится масштабнее, а сами объекты получают большую площадь и количество образовательных мест. Это связано с темпом роста числа москвичей, желающих отдать детей в детский сад или школу", — добавил Бочкарев.

В 2017 году планируется построить 22 объекта образования более чем на 10 тысяч мест — это 12 детских садов на 2720 мест, три пристройки к школам на 1000 мест и семь школ на 6650 мест.