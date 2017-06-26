Москвичей предупредили о грозе, граде и порывистом ветре

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Столичный главк МЧС России предупреждает, что до вечера понедельника в Москве ожидаются дождь, гроза, град и сильный порывистый ветер, говорится в сообщении ГУМЧС России по Москве.

Ранее в понедельник Гидрометцентр из-за сильного ветра и грозы объявил в Москве желтый уровень погодной опасности.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ "Центральное УГМС" сегодня 26.06.17 до 21.00 по городу Москве ожидается дождь, местами гроза, град, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.