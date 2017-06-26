На молодежном форуме "Байкал" распределили 21 грант за лучшие экопроекты

ИРКУТСК, 26 июн – РИА Новости. На международном молодежном форуме "Байкал", который 24 июня завершил в Иркутской области свою работу, распределили 21 грант на сумму более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Иркутской области с 19 по 24 июня на берегу Байкала в Ольхонском районе прошел международный молодежный форум, предусматривающий два основных направления: "Молодые ученые: наука о жизни и зеленые технологии" и "Экология, сохранение, рациональное использование водных ресурсов и их охрана".

Как сообщает пресс-служба правительства, лучшие проекты получили гранты от Росмолодежи, правительства Иркутской области и Сбербанка на общую сумму 3,1 миллиона рублей. Из 21 гранта 19 завоевали в конкурсной борьбе представители Приангарья.

"Самый престижный грант в 300 тысяч рублей получила Анна Нахабо и ее команда с проектом установки мембранного обеззараживания поверхностных вод. Пилотная версия очистителя воды весит около 15 кг и может поместиться в багажник машины", — говорится в сообщении пресс-службы. Сейчас авторы разрабатывают мобильную версию устройства.

Среди обладателей грантов также представители Тува и Самарской области.

На форуме в качестве почетного гостя побывал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Дважды посетил мероприятие губернатор региона Сергей Левченко. Общаясь с участниками форума, губернатор сказал, что в Иркутской области сегодня создаются все условия, чтобы молодежь "смогла проявить свои лучшие деловые качества, полнее проявить свои способности и таланты, добиться реальных результатов в жизни, приложив свои силы именно в родном регионе".