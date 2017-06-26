В Москве на этой неделе ожидаются потепление и дожди

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Московском регионе ожидается потепление, но на протяжении всей недели ожидаются кратковременные осадки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Оставшуюся часть сегодняшнего дня столичный регион проведет в теплой части циклона и ближе к вечеру почувствует приближение холодного атмосферного фронта. Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременные дожди, после 15.00-16.00 местами с грозами, в отдельных районах города и области не исключен град. В Москве +23… +25 градусов, по области +21… +26 градусов, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозах с порывами до 18 метров в секунду", — сообщил специалист центра.

По данным синоптиков, во вторник фронтальный раздел будет покидать территорию региона, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в начале ночи местами с грозами. Под утро в столице 13-15 градусов тепла, по области +11… +16 градусов, днем в Москве +21… +23 градуса, по области 19-24 градуса, западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду к западным границам региона подойдет антициклон, переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура начнет расти: ночью +10… +12 в Москве и 8-13 градусов тепла по области, в дневные часы +23… +25 в столице и +21… +26 градусов по области.

"В четверг под влиянием антициклона без осадков, переменная облачность и 12-14 градусов тепла ночью, днем +24… +26 градусов. В конце недели очередной циклон накроет регион, переменная облачность, днем местами кратковременные дожди. Ночью 13-15 градусов тепла, +25… +27 градусов днем. По предварительному прогнозу, в выходные возможны кратковременные дожди, локальные грозы, но будет тепло", — добавили в "Фобосе".