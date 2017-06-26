ЗабГУ вошел в состав исполнительного комитета Ассоциации вузов РФ и Китая

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Ассоциация вузов России и Китая (АВРИК) включила в состав исполнительного комитета Забайкальский государственный университет (ЗабГУ), что даст возможность вузу качественно выстраивать отношения с китайскими коллегами, сообщила РИА Новости начальник управления информационной политики Забайкальского края Елена Назарова.

По ее данным, в китайском Харбине прошел XII форум ректоров северо-восточных регионов КНР, Дальнего Востока и Сибири РФ, в котором приняли участие представители Забайкальского государственного университета. Форум проводился в рамках деятельности АВРИК.

"На общем собрании членов АВРИК было принято решение о вхождении Забайкальского государственного университета в состав исполнительного комитета ассоциации от российской стороны. Членство в составе комитета позволит университету более эффективно выстраивать взаимоотношения с китайскими партнерами. Так в рамках форума уже был подписан договор о сотрудничестве между ЗабГУ и Цзилиньским педагогическим университетом в городе Сыпин", — сказала Назарова.

По данным властей, ЗабГУ эффективно взаимодействует с вузами соседнего государства. Между ЗабГУ и китайскими вузами уже заключено более 40 партнерских соглашений и договоров, которые позволяют забайкальским студентам проходить обучение и стажировку в КНР, в том числе и на бесплатной основе. Всего на данный момент в состав ассоциации входит более ста вузов из двух стран, между которыми установлены тесные и взаимовыгодные контакты.