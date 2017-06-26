Стивидоры и власти Находки договорились улучшать городскую среду

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Компания "Восточный Порт" в числе других стивидоров Приморья подписала с местными властями и общественными организациями соглашение о намерениях улучшить городскую среду в Находке, где местные жители жаловались на угольную пыль, сообщил РИА Новости представитель АО.

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту страны Владимиру Путину в ходе "прямой линии" рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи. Первый датчик для измерения концентрации угольной пыли установили в районе Находкинского морского торгового порта на прошлой неделе. Кроме того, в ближайшее время в Находку прибудет контейнер с реагентом для орошения угля при погрузо-разгрузочных работах, который приобрёл АО "Находкинский морской торговый порт".

"Управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев подписал соглашение о намерениях, и в ближайшее время совместными усилиями трех сторон будет разработан перечень первоочередных мер по формированию комфортной городской среды", — сказал собеседник агентства.

По словам Лазарева, "Восточный Порт" готов участвовать и всегда участвует в программах по благоустройству городской среды и в проектах, направленных на повышение качества жизни.

Ранее сообщалось, что компания выделила Находкинскому городскому округу 6,3 миллиона рублей на покупку вакуумной подметально-уборочной машины.