ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Государственный университет управления (Москва) и Дальневосточный федеральный университет (Владивосток) совместно c Агентством по развитию человеческого капитала (АЧРК) на Дальнем Востоке разработали программу, согласно которой в российских вузах появится специальность "Управление предприятиями ТОР", сообщает Минвостокразвития.

Сегодня в ДФО работают 11 предприятий в рамках 17 ТОР, еще 34 проекта строятся. Всего инвесторы подали почти 300 заявок. Как отметили в АРЧК, через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тысяч специалистов.

"К 2020 году в ДФО будет создано 80 тысяч новых рабочих мест, более 45 тысяч из них – в рамках ТОР. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня… Готовить такие кадры будут по специальной программе, разработанной нами совместно с Государственным университетом управления и ДВФУ", — сказал генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров "Управление предприятиями ТОР" направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках ТОР. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления.

Ожидается, что практику студенты будут проходить на предприятиях ТОР с возможным последующим трудоустройством. Также планируется также обучение студентов с 3-4 курса для дальневосточных компаний.