МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Таможенники в ближайшие три года получат доступ к информационным ресурсам "Почты России", что поможет им эффективнее находить в посылках наркотики, взрывчатку и оружие, сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолий Серышев в интервью газете "Известия".

Издание пишет, что в последние годы переправка наркотиков в Россию с помощью посылок стала одним из самых популярных способов их доставки на территорию страны. Так в 2016 году таможенники обнаружили более 120 килограмм наркотиков в международных почтовых отправлениях, при этом с начала 2017 года — более 30 килограмм.

"Надо эффективнее пресекать контрабанду наркотиков и оружия в посылочных отправлениях. Для этого таможенным оперативно-разыскным подразделениям надо активнее работать с информационными массивами. Речь, конечно, идет об аналитической работе. Подробная информация о посылочных отправлениях нужна для того, чтобы проводить не только единичные изъятия отдельных партий наркотиков или оружия, но и вскрывать каналы поставок, цепочки поставщиков", — сказал Серышев в интервью газете.

Он добавил, что в настоящее время технические способы информационного взаимодействия ФТС и "Почты России" прорабатываются, и все процедуры будут проходить в соответствии с международным и российским законодательством.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что, скорее всего, в ФТС получат к доступ к почтовой базе данных, таможенники будут знать, кто и откуда получает посылки. Проанализировав такой массив данных, специалисты смогут выйти на каналы поставок оружия, наркотиков или коммерческих партий товаров, которые не облагаются налогами.