По программе "Моя улица" благоустроят московские дворы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В 2017 году в московскую программу благоустройства "Моя улица" вошло больше 80 объектов, сообщает портал правительства Москвы. Она охватила не только улицы, но и дворы, 163 из которых ждет комплексное благоустройство.



"Во дворах заменят 230,7 тысячи квадратных метров асфальта, приведут в порядок 92,3 тысячи "квадратов" газона, установят 440 дополнительных опор освещения и 317 малых архитектурных форм. Также в планах замена входных дверей, облицовка плиткой входных групп подъездов и ремонт козырьков там, где это необходимо", — говорится в сообщении.



Дворы в Москве приводят в порядок по новому стандарту комфорта, в который входят озеленение, качественная инфраструктура для отдыха и занятий спортом, разумная и безопасная организация пространства. Во дворах рядом с территориями, включенными в программу, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, установят оборудование для игр и спорта.